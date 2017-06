Voilà qui va faire de la très mauvaise pub à Uber. La compagnie a scandalisé ses utilisateurs lors de l'attentat de Londres qui a fait sept morts et 48 blessés, samedi 3 juin au soir.

En voulant s'éloigner du London Bridge et de ses alentours, zone touchée par les attaques, les utilisateurs qui ont voulu prendre un Uber ont pu voir le prix des courses grimper en flèche, au lieu d'être gratuits comme ont pu l'être ceux des «black cabs», célèbres taxis londoniens.

Cette montée des prix chez la compagnie a déclenché une vague de boycott, selon le Daily Mail. Ce dernier rapporte également que la compagnie s'est exprimée pour se défendre: "Nous avons suspendu la montée des prix dès que nous avons entendu parler de l'incident, comme nous l'avons fait précédemment avec Westminster et Manchester." Uber a également indiqué s'être "assuré que toutes les courses effectuées dans la zone des attaques aient été gratuites ou remboursées. Notre équipe travaille avec les forces de l'ordre pour les aider à récupérer toutes les informations nécessaires via des partenaires chauffeurs qui se trouvaient dans la zone au moment de l'attaque.'

Voici quelques exemples de plaintes...

Abolsutely despicable that @Uber are surcharging in London tonight. pic.twitter.com/ZiQYJJHoyB — Sarah Redington (@RedingtonSarah) 3 juin 2017

Do us a favour @UberUK @Uber, drop the surge pricing in London would you? You're needed! pic.twitter.com/Dp0c02LCAu — Robin Lanfear (@RobinLanfear) 3 juin 2017