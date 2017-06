ADVERTISEMENT

Les artisans du cinéma québécois se sont réunis ce dimanche 4 juin à l’occasion du 19e Gala Québec Cinéma – anciennement nommé la soirée des prix Jutra.

Avant de retrouver Guylaine Tremblay et Édith Cochrane à l’animation du gala, on a eu droit à un tapis rouge des plus chic où le blanc et le noir a dominé.

Voyez toutes les photos dans la galerie ci-dessous :

