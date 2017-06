Gala Québec Cinéma 2017 : les tenues préférées de la rédaction (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

L’élégance s’est encore une fois invitée sur le tapis rouge du gala Québec Cinéma, qui en était à sa 19e édition cette année.

Voici les looks qui ont marqué l’équipe du HuffPost Québec :

Évelyne Brochu + Monia Chokri : Les coups de cœur de Philippe Lépine, journaliste Bien-être

- Une création classique UNTTLD qui donne des airs de déesse à l’actrice. Une épaule couverte, l’autre nue, et une jolie fente dévoilant sa jambe menue. C’est réussi! Sa mise en beauté cheveux et maquillage complète bien le tout.

- Monia est tout simplement resplendissante et élégante dans cette robe rouge Reformation. J’adore le buste et les manches tombantes. Et que dire de la combinaison avec les chaussures jaunes!

Marianne Fortier : Le coup de Coeur de Jean-François Vanderen, journaliste divertissement

- Une tenue chic et sobre signée par la créatrice québécoise Marie Saint Pierre qui allait comme un gant à la jeune actrice.

Caroline Dhavernas : Le coup de cœur de Franck Pierron, vidéaste

- J’ai beaucoup aimé Caroline Dhavernas, avec un charme tout particulier qui se dégageait d'elle arborant une combinaison bleue Keepsake The Label.

Marilyn Castonguay: Le coup de cœur de Hugo Jolion-David, vidéaste

- Une tenue sobre et efficace, toute en simplicité. La robe épouse parfaitement la silhouette de la comédienne. Les boucles d'oreilles en étoile apportent une touche glamour à l'ensemble.

