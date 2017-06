Gala Québec Cinéma: suivez notre couverture en direct

ADVERTISEMENT

Pour connaître le nom des gagnants et ne rien manquer des potins et des plus belles tenues du tapis rouge,

Pour connaître les noms des gagnants et ne rien manquer des potins et des plus belles tenues du tapis rouge, suivez notre couverture tout au long de la soirée sur le HuffPost Québec!

Après avoir frôlé la Palme d'Or, à Cannes, le film de Xavier Dolan, «Juste la fin du monde», pourrait être couvert de prix au Gala Québec Cinéma, dimanche soir, tout comme «Nelly», l'œuvre biographique d'Anne Émond - deux films qui ont été récompensés plusieurs fois au gala des artisans, jeudi dernier.

Le drame de Xavier Dolan a obtenu un total de douze nominations pour le gala, et il a remporté trois premiers prix à la soirée des artisans, dont celui de la meilleure direction de la photographie et celui du film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec.

«Juste la fin du monde» est en lice pour les prix les plus prestigieux de la soirée - meilleur film et meilleure réalisation - alors que ses acteurs principaux, Gaspard Ulliel et Nathalie Baye, pourraient repartir avec les prix de la meilleure interprétation.

Xavier Dolan a aussi obtenu le César du meilleur réalisateur, en février dernier.

Le film, inspiré de la pièce de théâtre de l'auteur français Jean-Luc Lagarce, a raflé plusieurs prix au Canada et à l'étranger, dont le prestigieux Grand Prix du Festival de Cannes.

Pour sa part, «Nelly», d'Anne Émond, est en nomination six fois et il s'en est tiré avec trois prix au gala de jeudi dernier. Les artisans ont été récompensés pour le meilleur maquillage, la meilleure coiffure et la meilleure musique originale.

Mylène Mackay, qui incarne la défunte écrivaine Nelly Arcand dans le film biographique, pourrait quant à elle remporter le prix de la meilleure interprète féminine.

«Les Mauvaises herbes» de Louis Bélanger et «Two Lovers and a Bear» de Kim Nguyen sont aussi en lice pour plusieurs prix, dont meilleure réalisation et meilleur scénario.

Le Gala Québec Cinéma remettra d'ailleurs dimanche soir de nouveaux prix - révélation de l'année et prix du public.

La cérémonie, autrefois appelée gala des Jutra, avait été renommée dans la foulée de la controverse entourant le cinéaste Claude Jutra. Les anciens prix Jutra s'appellent maintenant les prix Iris.

Le Gala Québec Cinéma est diffusé sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé et est animé par Édith Cochrane et Guylaine Tremblay.

Les principales nominations du gala Québec Cinéma 2017

Meilleur film Avant les rues

Les Films de l'Autre - Chloé Leriche

Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau

Art & Essai - Hany Ouichou

Juste la fin du monde

Sons of Manual - Sylvain Corbeil, Xavier Dolan, Nancy Grant | MK Productions - Elisha Karmitz, Nathanaël Karmitz, Michel Merkt

Les mauvaises herbes

Coop Vidéo de Montréal - Lorraine Dufour, Luc Vandal

Two Lovers and a Bear

Max Films - Roger Frappier | JoBro Productions - Jonathan Bronfman | North Creative Films - Ellen Hamilton

Meilleure réalisation - Louis Bélanger - Les mauvaises herbes

- Bachir Bensaddek - Montréal la blanche

- Xavier Dolan - Juste la fin du monde

- Chloé Leriche - Avant les rues

- Kim Nguyen - Two Lovers and a Bear

Meilleur scénario Louis Bélanger - Les mauvaises herbes

Bachir Bensaddek - Montréal la blanche

Xavier Dolan - Juste la fin du monde

Chloé Leriche - Avant les rues

Kim Nguyen - Two Lovers and a Bear

Meilleure interprétation – Premier rôle féminin Karina Aktouf (Kahina) - Montréal la blanche

Nathalie Baye (la mère) - Juste la fin du monde

Emmanuelle Lussier-Martinez (Ordine Nuovo) - Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau

Mylène Mackay (Nelly) - Nelly

Tatiana Maslany (Lucy) - Two Lovers and a Bear

Meilleure interprétation – Premier rôle masculin Gabriel Arcand (Pierre) - Le fils de Jean

Dane DeHaan (Roman) - Two Lovers and a Bear

Antoine Olivier Pilon (Tim) - 1:54

Émile Schneider (Atilla) - Là où Atilla passe

Gaspard Ulliel (Louis-Jean Knipper) - Juste la fin du monde

Meilleure interprétation – Second rôle féminin Céline Bonnier (Yvonne Sauvageau)- Embrasse-moi comme tu m'aimes

Marion Cotillard (Catherine) - Juste la fin du monde

Emmanuelle Lussier-Martinez (Francesca) - Les mauvaises herbes

Léa Seydoux (Suzanne Knipper)- Juste la fin du monde

Cynthia Wu-Maheux (Julie) - L'origine des espèces

Meilleure interprétation – Second rôle masculin » Guillaume Cyr - La nouvelle vie de Paul Sneijder

» Martin Dubreuil - Maudite poutine

» Tony Nardi - Embrasse-moi comme tu m'aimes

» Luc Picard - Les mauvaises herbes

» Simon Pigeon - Prank

Révélation de l’année Rykko Bellemare (Shawnouk) - Avant les rues

Étienne Galloy (Stefie) - Prank

Whitney Lafleur (Jessie) - Écartée

Sasha Migliarese (Mérédith) - Mon ami Dino

Kakki Peter (Sheriff John Tovok)- Two Lovers and a Bear

Meilleur film documentaire Callshop Istanbul - Hind Benchekroun, Sami Mermer (Les films de la tortue - Hind Benchekroun, Sami Mermer)

Chez les géants - Aude Leroux-Lévesque, Sébastien Rist (MC2 Communication Média - Jean-Simon Chartier)

Gulîstan, terre de roses - Zaynê Akyol (Périphéria Productions - Yanick Létourneau, Sarah Mannering, Fanny Drew | Office national du film du Canada - Nathalie Cloutier, Denis McCready | mîtosfilm - Mehmet Aktas)

Manoir - Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe (Cheval Films - Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe)

Parfaites - Jérémie Battaglia (Les Productions du Rapide-Blanc - Sylvie Van Brabant)

Meilleur court-métrage fiction Mutants - Alexandre Dostie (Art & Essai - Hany Ouichou, Gabrielle Tougas-Fréchette)

Oh What a Wonderful Feeling - François Jaros (La Boîte à Fanny - Fanny-Laure Malo, François Jaros)

La peau sauvage - Ariane Louis-Seize (Art & Essai - Hany Ouichou, Jeanne-Marie Poulain)

Tout simplement - Raphaël Ouellet (Annick Blanc - Annick Blanc)

La voce - David Uloth (Productions Sure Shot - David Uloth | L'Unité centrale - Galilé Marion-Gauvin, Dominique Noujeim)

Meilleur court-métrage animation Casino - Steven Woloshen (Steven Woloshen)

J'aime les filles - Diane Obomsawin (Office national du film du Canada - Marc Bertrand)

Mamie - Janice Nadeau (Office national du film du Canada - Marc Bertrand, Julie Roy | Folimage -Corinne Destombes)

Oscar - Marie-Josée Saint-Pierre (Office national du film du Canada - Marc Bertrand | MJSTP Films -Jocelyne Perrier, Marie-Josée Saint-Pierre)

Vaysha l'aveugle - Theodore Ushev (Office national du film du Canada - Marc Bertrand)

Prix du public 1:54 - Les Films Séville - Cinémaginaire (Denise Robert) | Diane England - Yan England

Les 3 p'tits cochons 2 - Les Films Christal - Christal Films Productions (Christian Larouche) - Jean-François Pouliot

Juste la fin du monde - Les Films Séville - Sons of Manual (Sylvain Corbeil, Xavier Dolan, Nancy Grant) | MK Productions (Elisha Karmitz, Nathanaël Karmitz, Michel Merkt) - Xavier Dolan

Les mauvaises herbes - Les Films Christal - Coop Vidéo de Montréal (Lorraine Dufour, Luc Vandal) - Louis Bélanger

Votez Bougon - Aetios Distribution | Remstar Films | Entract Films - Aetios Productions (Fabienne Larouche, Michel Trudeau) - Jean-François Pouliot

À voir également :