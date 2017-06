ADVERTISEMENT

Londres a connu une nouvelle vague de violences, dans la nuit du samedi 3 juin. Trois terroristes s'en sont pris aux passants, avec une voiture bélier d'abord, sur le London Bridge, un endroit très touristique. Puis les assaillants ont continué leur épopée sanglante avec des couteaux, à Borough Market, un quartier voisin particulièrement animé.

Ils ont semé la panique dans les rues de ce quartier très central, au sud de la Tamise. De nombreux touristes, fêtards et promeneurs étaient de sortie. Leurs témoignages, recueillis quelques instants après le drame, sont glaçants. On dénombre actuellement sept morts et 48 blessés.

Les responsables politiques ont commencé à réagir. Cet attentat intervient cinq jours seulement avant les élections législatives prévues au Royaume-Uni. Donald Trump, lui, en a profité pour remettre de l'avant son décret migratoire. S'il a d'abord condamné les attaques en appelant à "être intelligents, vigilants et durs", il a ensuite ajouté : "Nous avons besoin que les tribunaux nous rendent nos droits, nous avons besoin du 'Travel Ban' comme niveau supérieur de protection".