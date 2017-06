ADVERTISEMENT

Un Canadien a perdu la vie au cours de l'attentat perpétré samedi soir à Londres, au Royaume-Uni.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce, dimanche matin par voie de communiqué, sans donner plus de détails.

Le gouvernement canadien a lancé un appel à la vigilance aux ressortissants canadiens actuellement en sol britannique. Ottawa leur demande d'éviter le secteur touché par l'attaque terroriste.

Justin Trudeau a qualifié l'attentat d'"insensé", ajoutant que le fait qu'un Canadien figure parmi les victimes lui "brise le coeur".

Il a également souligné la force et la résilience que le peuple britannique avait su démontrer après les récentes attaques survenues à Manchester et à Westminster. Le premier ministre a exprimé la solidarité des Canadiens et dit partager le deuil des proches des victimes.