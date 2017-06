Singer Ariana Grande arrives at the 57th annual Grammy Awards in Los Angeles, California February 8, 2015. REUTERS/Mario Anzuoni (UNITED STATES - TAGS: ENTERTAINMENT) (GRAMMYS-ARRIVALS) | Mario Anzuoni / Reuters

Le grand concert caritatif à Manchester prévu par la star américaine Ariana Grande en hommage aux victimes de l'attentat jihadiste perpétré contre ses fans va être maintenu dimanche, malgré un nouvel attentat à Londres, ont annoncé les organisateurs.

"Après les événements de la nuit dernière à Londres et ceux à Manchester il y a deux semaines, nous avons la responsabilité d'honorer les victimes (...). One Love Manchester va non seulement continuer mais avec un objectif encore renforcé", a lancé sur Twitter Scooter Braun, agent d'Ariana Grande.

Une pléiade de stars est attendue au concert à la mémoire des 22 morts de l'attentat jihadiste du 22 mai à la sortie d'un concert d'Ariana Grande, auxquelles se rajoutent à présent les 7 morts d'un nouvel attentat à Londres samedi soir, également inspiré selon la Première ministre Theresa May par l'extrémisme islamiste.

Trois assaillants à bord d'une camionnette ont foncé sur la foule sur le London Bridge puis sont descendus du véhicule dans le quartier voisin de Borough Market où ils ont poignardé les passants au hasard avant d'être abattus par la police.

Baptisé "One love Manchester", le concert réunira Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, les Black Eyed Peas, Little Mix ou encore Niall Horan du groupe One Direction.

Il débutera à partir de 18h15 au stade de cricket d'Old Trafford, presque deux semaines après l'attentat-suicide à la bombe perpétré par Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne de 22 ans, à la fin d'un concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena, et revendiqué par le groupe État islamique (EI)

Sept mineurs sont morts dans l'explosion. La plus jeune victime, Saffie Rose Roussos, était âgée de huit ans. Sa mère, elle-même gravement blessée dans l'attaque, a appris le décès de sa fille à son réveil du coma à l'hôpital.

Profondément marquée par l'événement, la pop star américaine Ariana Grande a interrompu sa tournée, annulant notamment deux dates à Londres, pour retourner aux États-Unis. Mais la chanteuse de 23 ans a tenu à revenir rapidement dans la ville du nord-ouest de l'Angleterre pour apporter un peu de baume au cœur des Mancuniens.



Sécurité renforcée

"Je prie pour Londres", a-t-elle twitté samedi soir peu après le nouvel attentat à Londres.

La zone du concert "accueillera plus de 130 000 personnes", a indiqué Stuart Ellison, en charge de l'événement pour la police de Manchester en annonçant le déploiement d'un "nombre important d'officiers supplémentaires" et des "contrôles de sécurité accrus".

Aux spectateurs venant pour la musique s'ajouteront en effet les fans de l'ancien joueur de Manchester United, Michael Carrick, qui fête son jubilé ce même dimanche au stade de football d'Old Trafford, situé juste à côté.

Vendredi, Ariana Grande s'était rendue au chevet des blessés de Manchester, enchantant plusieurs fans ravis de partager quelques moments avec leur artiste préférée.

"La musique doit nous guérir, nous rassembler, nous rendre heureux", a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. "Voilà ce qu'elle va continuer à faire pour nous. Nous continuerons à rendre hommage à ceux que nous avons perdus, leurs proches, mes fans et tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie".

"La famille de la musique est réunie pour un geste d'amour et de solidarité. Je suis honorée de faire partie de ce concert", a commenté pour sa part la chanteuse Katy Perry.

Les 35 000 tickets mis en vente jeudi, à 40 livres pièce, sont partis en quelques minutes. Les organisateurs ont indiqué que les 15 000 personnes présentes au concert du 22 mai pourront y assister gratuitement.

Les recettes du concert seront entièrement reversées au fonds mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque qui a profondément choqué le Royaume-Uni. Les organisateurs espèrent lever environ 2 millions de livres.

Le concert de trois heures est retransmis par la BBC et par MTV dans 180 pays. Il est également diffusé en streaming.

