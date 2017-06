Examens de fin d'année : voici les aliments qui boostent le cerveau

ADVERTISEMENT

Il ne reste plus que quelques jours avant le début des examens de fin d’année et - en plus de stresser de votre côté - vous voyez bien que votre ado n'est pas toujours au top pour ses révisions. Difficultés à se concentrer, à mémoriser son cours, stress... Le cerveau est mis à rude épreuve quand il révise.

Alors pour l'aider à bien connecter ses neurones, misez sur une bonne alimentation. Oubliez les sucres rapides, misez sur les aliments riches en fer, en glucides complets, en oméga 3. On vous donne quelques exemples d'aliments qui font du bien au cerveau dans la vidéo ci-dessous.