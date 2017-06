Vous pouvez ranger autant le beurre à l’intérieur qu’à l’extérieur du frigo. Il est tout de même conseillé de garder que de petites quantités à la température pièce, et le reste au froid. Et le sortir plus fréquemment.

Les melons devraient être déposés sur le comptoir de cuisine ou dans le garde-manger. Une fois tranché, il doit aller au frigo.

La meilleure place pour ranger les patates est dans un endroit frais, et bien ventilé, comme les oignons. Si vous les rangez dans le frigo, le froid convertit l’amidon en sucre, et ça leur donnera un goût sucré et provoquera une décoloration lors de la cuisson.

Les gousses d’ail peuvent éviter le frigo et resteront en santé dans un endroit frais et sec. Évitez de ranger des bulbes frais dans un sac en plastique ou un contenant hermétique. Ils pourraient moisir et germer.

Plus les tomates sont froides, plus elles perdent de leur saveur. Selon Food52, elles doivent rester à la température pièce, idéalement hors de la lumière directe du soleil. Pour les garder plus longtemps, placez-les vers le bas pendant qu’elles finiront de mûrir.

Le pain, et plus particulièrement le pain frais, risque de rassir plus vite s’il est placé au frigo. Laissez-le plutôt dans son emballage d’origine, dans une corbeille à pain ou dans le garde-manger.

Si vous placez vos précieux grains dans le réfrigérateur, ils absorberont toutes les odeurs autour. Placez-le plutôt dans un endroit frais et sec.

Quand un oignon est refroidi au frigo, le froid et l’humidité convertissent l’amidon en sucre, ce qui signifie qu’ils deviennent souvent mous ou détrempés beaucoup plus rapidement. Il y a de fortes chances que leur odeur envahisse votre appareil. Conservez les oignons dans leur sac en maille (ou dans un bol) dans un endroit frais, sec et ventilé.

Les avocats devraient en fait être rangés dans un sac brun ouvert, à l’extérieur du réfrigérateur si on veut qu’ils mûrissent un jour.

La sauce soya doit être placée dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons du soleil. C’est pour préserver sa saveur.

Le miel ne pourrira jamais, ce qui signifie que vous pouvez le garder dans le garde-manger jusqu’à ce que vous terminiez le pot. Le mettre au frigo le rendrait juste plus dur.

Le basilique est sensible au froid et dégage du gaz éthylène, faisant mûrir les fruits mais détériorant ses délicates feuilles vertes. Donc, le mettre dans le réfrigérateur n’est probablement pas la meilleure idée.

Ranger les pommes au frigo aide à les conserver plus longtemps, mais si vous prévoyez les manger dans la semaine, le comptoir de cuisine est idéal pour eux. Ça peut valoir la peine de distancer les pommes de vos légumes, car elles émettent du gaz éthylène, un produit qui accélère le mûrissement.

Bien qu’il reste frais plus longtemps lorsque rangé au frigo, il peut aussi être rangé dans le garde-manger. Selon PureWow, vous devriez le ranger à l’envers pour qu’il garde toute sa fraîcheur, sinon l’huile a tendance à monter au-dessus du pot.

Les tartinades chocolatées comme le Nutella doit toujours rester dans le placard. En fait, sur l’emballage, il est spécifié : « Ne pas ranger dans le réfrigérateur ». C’est que le chocolat se solidifiera et ne pourra plus être étendu sur vos tranches de pain.

Si la sauce piquante comme la fameuse Sriracha se garde plus longtemps lorsqu’elle est dans le réfrigérateur, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas la garder en dehors du réfrigérateur. Il est même écrit sur la bouteille : rangez-le dans un endroit frais et sec.

Les bananes poussent dans les pays chauds, alors elles ne sont pas habituées aux températures froides, comme votre frigo. Le meilleur conseil : les conserver dans un bol de fruits et éviter la lumière du jour directe.

Si refroidir les oranges peut prolonger leur durée de vie, elles préfèrent la température ambiante, hors de la lumière directe du soleil – de préférence dans un bol à fruits ou un sac à filet, de sorte que l’air peut circuler librement autour d’elles.

Bien que certains conservent leurs plaisirs chocolatés préférés au frigo, c’est mieux de les laisser à la température pièce. Ça permet de mieux apprécier leur goût, selon les testeurs du chocolat Mondelez.

Suprenament, la confiture et la marmelade préfèrent être rangées dans le placard de la cuisine, pas dans le réfrigérateur. C’est parce que, grâce à son contenu aux fruits, il est naturellement acide et donc moins susceptible d’activer la prolifération de bactéries. Selon le Dr Peter Barratt, un microbiologiste pour Initial Hygiene, a dit au Daily Mail : « Normalement, la confiture n’a pas besoin de refroidissement si elle est consommée dans les trois à six mois. Cependant, utilisez toujours des ustensiles propres pour aller chercher son contenu. Des couteaux et cuillères sales peuvent à long terme causer de la moisissure – qui, bien qu’enlevée, diffuse toujours des bactéries, conduisant à des troubles d’estomac ou, dans certains cas, à une réaction allergique.