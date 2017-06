Interruption des recherches pour retrouver Maïté Viens

ADVERTISEMENT

La Sûreté du Québec (SQ) interrompt les recherches pour retrouver le corps de Maïté Viens dans les chutes Jean-Larose, à Beaupré. Une situation déplorée par la famille de la jeune femme disparue le 21 mai.

Les équipes de recherche devaient poursuivre leurs recherches dans le deuxième bassin des chutes samedi matin, mais la situation est devenue trop périlleuse pour les secouristes, selon la Sûreté du Québec (SQ).

« Les travailleurs sont rendus à une telle profondeur que ça pourrait être dangereux pour leur sécurité », a annoncé Hélène Nepton, porte-parole de la SQ.

L'hélicoptère de la SQ survole toujours le secteur. Les autorités doivent réévaluer la situation et faire le point plus tard en journée.

La famille déçue

Présents sur les lieux samedi, les parents de Maïté Viens déplorent cette décision prise en cette quatorzième journée de recherches.



Les parents de Maïté Viens

« Hier, toute la journée, on s’est fait dire que tout le monde était en sécurité. Les gens avaient le cœur au ventre, a lancé la mère de Maïté, Lancy Cummings. Pourquoi arrêter à ce moment-ci? On a tout mis en place, on a fait des chemins, on a placé des pompes, on a mobilisé des gens. Est-ce que c’est une question d’argent? Pour moi, ma fille n’a pas [de valeur monétaire]. »

«Là, on se bat contre des humains. Arrivés où on en est, pourquoi on ne vas pas au bout des choses?» - Lancy Cummings, mère de Maïté Viens

Les proches de Maïté Viens refusent de quitter les lieux afin d'exercer une pression sur la SQ.

Vendredi, une dizaine de membres de l’unité d’urgence et du groupe d’intervention tactique de la Sûreté du Québec (SQ), aidés de bénévoles, s’étaient affairés à retirer les sédiments contenus dans le deuxième bassin. Des pompes avaient été installées pour détourner la rivière et assécher les chutes.

Maïté Viens, âgée de 21 ans, avait disparu dans les chutes après avoir perdu pied sur une roche glissante.

