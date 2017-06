Vaste opération policière sur le pont de Londres

ADVERTISEMENT

Les autorités britannique procèdent actuellement à une opération sur le pont de Londres, situé dans le centre de la ville.

La police de Londres a indiqué sur Twitter qu'elle « gérait un incident » sans toutefois fournir de détails supplémentaires. Elle a néanmoins indiqué qu’elle continuerait de fournir des mises à jour sur la situation.

Le réseau BBC rapporte quant à lui qu’un véhicule aurait foncé sur des piétons. Une femme présente sur les lieux a confié au réseau qu’une camionnette blanche aurait roulé jusqu’au trottoir percutant ainsi de cinq à six personnes.

Les responsables du réseau de transport de la ville de Londres ont indiqué que le pont était présentement fermé à la circulation en raison « d’une importante intervention policière ».

La station de métro London Bridge a également été fermée à la demande de la police.

Sur Twitter, l'ambassade américaine à Londres a déclaré être au fait « d'un incident sur le pont de Londres » et a invité les ressortissants américains à éviter le secteur et à demeurer à l’affût des mises à jour.



