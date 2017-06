ADVERTISEMENT

La chanteuse américaine Ariana Grande s'est rendue vendredi soir au chevet de plusieurs de ses jeunes admirateurs blessés lors de l'attentat qui a fait 22 morts et 116 blessés à la sortie du concert qu'elle donnait le 22 mai à Manchester.

Ariana Grande, qui est revenue vendredi en Grande-Bretagne en vue d'un concert-bénéfice dimanche à Manchester, a posé pour des égoportraits et signé des chandails dans un hôpital de la ville.

Dans le quotidien Manchester Evening News, la mère d'une fille de 10 ans, Jaden, qui souffre de fractures aux deux jambes, raconte cette rencontre inattendue.

«Jaden était assise, elle regardait la télévision quand Ariana est entrée dans sa chambre. Elle était totalement émerveillée. C'était une surprise totale.» - Sharon Farrell-Mann, la mère de Jaden

« Elle avait déjà rencontré le prince William dans la journée, puis Ariana est arrivée », a-t-elle ajouté.

Une autre fan de la chanteuse, Lily, « a eu l'impression d'être une rock star », a rapporté son père, Adam Harrison.

La jeune chanteuse pop, qui est âgée de 23 ans, sera la principale artiste à l'affiche d'un concert-bénéfice qui aura lieu dimanche au Old Trafford Cricket Ground, un terrain de cricket de Manchester près du stade de soccer où évolue Manchester United.

D'autres stars de la chanson se produiront à ses côtés, dont Justin Bieber, Katy Perry, les groupes Coldplay et Black Eyed Peas.

Le concert, intitulé One Love Manchester, sera retransmis en direct. Les recettes de la vente de billets seront versées au fonds d'urgence « We Love Manchester » mis en place par la municipalité en partenariat avec la Croix-Rouge britannique pour soutenir les victimes de l'attentat et leurs familles.

Une nouvelle arrestation

Par ailleurs, la police de Manchester a arrêté un homme de 24 ans dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit de la 17e arrestation depuis le début de l'enquête sur l'attentat du 22 mai.

L’arrestation a eu lieu dans le quartier de Rusholme, au sud-est de Manchester.

Onze hommes sont toujours détenus par la police britannique dans le cadre de l'enquête. Six autres personnes ont été remises en liberté sans que des accusations n'aient été portées contre elles.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter