QUÉBEC – L’attaché politique Patrick Ney, qui travaille dans la circonscription de Vachon depuis 2003, est tenté de se présenter pour le Parti québécois en 2018, a-t-il confirmé au HuffPost Québec.

« J’ai été approché depuis quelque temps par plusieurs militants du comté et par des gens qui se posent la question à savoir qu’est-ce qui va arriver en 2018 quand Martine [Ouellet] va arrêter », dit-il.

Mme Ouellet siège comme députée indépendante à Québec depuis qu’elle est devenue candidate, puis chef du Bloc québécois à Ottawa. Elle compte laisser son siège en 2018 pour tenter de se faire élire aux élections fédérales de 2019.

M. Ney, qui n’habite pas dans la circonscription, dit avoir l’appui de Mme Ouellet dans cette nouvelle démarche. Il a auparavant travaillé pour l’ancien député péquiste Camil Bouchard dans Vachon.

« Je vais y penser sérieusement, je prends un certain temps. Ce n’est pas une décision qui se prend à la légère non plus. Je vais prendre un temps de réflexion, je vais y réfléchir sérieusement et je vais revenir avec des nouvelles. »

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, n’aurait pas été consulté sur cette possible candidature. Les prochaines élections au Québec se tiendront à l’automne 2018.