Pour ses 20 ans, Ubisoft met le Mile-End en mode festif

On n’a pas toujours 20 ans, n’est-ce pas? Afin de célébrer deux décennies d’existence, Ubisoft offrira en plein cœur du quartier Mile-End la plus grande aire de jeu de Montréal. Destiné à toute la famille, l’évènement entièrement gratuit et intitulé «L’été c’est fait pour jouer» sera inauguré au coin des rues Saint-Viateur Est et Saint-Laurent à partir du samedi 3 juin.



Établie au Mile-End depuis 1997, l’entreprise de jeux vidéo a préparé tout un programme-anniversaire comprenant en ouverture un concert du rappeur Fwonte. Les mélodies des Antilles seront suivies de la pop-électro signée Nadia Essadiqi alias La Bronze. D’autres noms se succèderont comme le génial Biergarten, l’explosif Random Recipe et le Dj Rico Shae.



Purement festif, sans pub ni jeux vidéo, le rendez-vous d’Ubisoft se poursuivra toute la saison estivale avec l’installation d’un parcours ludique de deux kilomètres de distance à travers les rues et les parcs du Mile-End. Murales artistiques, marquages au sol, boîtes à jeux et d'autres surprises seront ainsi offerts aux visiteurs.



Détails: montreal.ubisoft.com/fr/