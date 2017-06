ADVERTISEMENT

Essayer un nouveau bar est toujours des plus agréable, et ce n’est pas le choix qui manque à Montréal. Vous ne savez plus où aller? On vous présente les trois nouvelles adresses qui nous font vraiment vibrer en ce moment. On y boit bien, l'ambiance est à la fête et on peut même y casser la croûte!

Kozu

Une très chouette brasserie d’inspiration asiatique vient tout juste de s’installer sur le Plateau Mont-Royal, dans le local laissé vacant par le Rachel Rachel.

Le magnifique décor scandinave chic où marbre et chêne blanc cohabitent est signé Amlyne Phillips qui compte entre autres à son actif le Kampai Garden, le Jatoba et le Mayfair. On promet une ambiance feutrée, confortable et festive.

En cuisine, on retrouve le chef Olivier Vigneault du Jatoba qui signe un menu d’inspiration chinoise et japonaise. On conseille de partager des plats pour goûter à tout, en n’oubliant surtout pas de commander la morue noire.

On s’y précipite dès qu’on peut!

500 rue Rachel

Montréal

Boho

Soft opening. Secret entrance. Art Deco. 💕💕 . . . . Une publication partagée par momo (@uniquelymomo) le 26 Mai 2017 à 11h22 PDT

Le propriétaire des restaurants d’inspiration californienne Venice, Charles Manceau, a le vent dans les voiles. Après avoir ajouté une seconde adresse au centre-ville, voilà qu’il ouvre un bar à cocktail juste à côté du premier resto dans le Vieux-Montréal.

À ce qu’on a pu voir sur les réseaux sociaux jusqu’ici, la déco est impec. L’influence tropicale, bord de mer y est encore. Des imprimés feuillus, un gros espadon et un flamand rose lumineux trônent sur les murs et le plancher y est d’un rose éclatant. C’est éclaté et feutré à la fois. Intrigant, non?

Au menu on retrouve des cocktails colorés et fruités plus alléchants les uns que les autres, quelques bières et du vin disponible au verre. Certains des plats du Venice y sont aussi servis jusqu’à 23h pour ceux qui ont un petit creux tard en soirée.

Le Boho – qui tire plus sur le bar de quartier - se démarque des autres bars du coin qui virent plus en club une fois le soleil couché.

436, rue Saint François Xavier

Montréal

Magdalena

Ça fait un petit plus longtemps que c’est ouvert, mais on a eu un véritable coup de cœur pour ce nouveau bar à vin au menu végétarien situé dans Saint-Henri à Montréal.

Ce sont les propriétaires du bar Ludger qui ont ouvert ce petit établissement au décor épuré et élégant l’hiver dernier et on y va et y retourne pour la sympathique carte des vins. Amoureux de vins natures, et oranges, bref de découvertes, vous serez servis.

Le plus beau, on peut boire uniquement sans se faire regarder de travers. Mais ceux qui sentent la faim monter ne sont pas en reste. Un menu original entièrement végétarien avec quelques options végétaliennes nous sort du classique plateau de fromages et charcuteries.

Plus la soirée avance, plus il y a de monde et d'ambiance. On ne veut plus partir!

4005, rue Notre-Dame Ouest

Montréal

