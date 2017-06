J'ai retrouvé ma beauté #6 une certaine @mariepiermorin ex candidate de @odbali en 2005, très impressionnée par ses talents d'animatrice et intervieweuse sur le plateau de son talk-show @ztele avec @perizz qui ne m'a pas échappée hier soir :))))

A post shared by @juliesnyderofficielle on Jun 1, 2017 at 5:06pm PDT