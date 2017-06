ADVERTISEMENT

Si vous cherchiez un moyen de procrastiner en ce vendredi, vous êtes à la bonne place.

Une nouvelle illustration délirante de l’artiste Sally-Ann Heron vous met au défi de « trouver le César dans la salade » et c’est vraiment plus difficile que vous pourriez penser.

Pouvez-vous voir l’empereur romain qui se cache parmi les tomates, les concombres, la laitue, les oignons, les poivrons et le maïs?

Voyez plus bas la réponse :

L’image a été conçue en collaboration avec la chaîne de restauration rapide Subway dans le cadre de la campagne « Salad of the Day » en cours au Royaume-Uni. On y propose pendant l’été une salade différente pour chaque jour de semaine à 2,80£.

Et puis?

Vous y êtes arrivé?

Ce n'est pas facile, n'est-ce pas?

Si vous ne pouvez toujours pas voir César, il est caché dans le cercle blanc ci-dessous :

VOIR AUSSI :