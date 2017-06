Gala Québec Cinéma 2017: nos choix et prédictions

ADVERTISEMENT

Dimanche 4 juin, le premier Gala Québec Cinéma distribuera douze prix Iris au cours d’une soirée animée par Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. Forts de leurs 12 citations chacun, les films Juste la fin du monde de Xavier Dolan et Two Lovers and a Bear de Kim Nguyen partent déjà avec une bonne longueur d’avance. Mais attention! Comme les voies du 7e art sont parfois impénétrables, voici les choix et les pronostics du HuffPost Québec pour les principales catégories.



MEILLEUR FILM

Tous les regards seront tournés en direction du cinéaste Xavier Dolan (Juste la fin du monde), qui a déjà confirmé sa présence au gala en compagnie d’une de ses célèbres interprètes, l’actrice française Léa Seydoux. Rappelons que son sixième long métrage – adapté d’une pièce du dramaturge Jean-Luc Lagarce – a remporté outre-Atlantique le prestigieux Grand Prix au Festival de Cannes en 2016 et les César du meilleur réalisateur et du meilleur montage.



MEILLEURE RÉALISATION

En l’absence (étonnante!) de l’ovni Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau , le chemin apparaît tout tracé pour l’enfant terrible du cinéma québécois, Xavier Dolan (Juste la fin du monde). Dommage pour Kim Nguyen et son magnifique Two Lovers and a Bear, qui nous a littéralement séduit.



» Choix :Two Lovers and a Bear

» Prédiction : Juste la fin du monde

MEILLEUR SCÉNARIO

Même si tous les prétendants ont de fortes chances de remporter les honneurs dans cette catégorie, Kim Nguyen (Two Lovers and a Bear) pourrait repartir avec la mise. On le lui souhaite tant cette romance tragique et polaire, matinée d’onirisme, obsède jusqu’au vertige.



» Choix :Two Lovers and a Bear

» Prédiction :Two Lovers and a Bear

MEILLEURE ACTRICE

Dans son interprétation sensible et multifacette, librement inspirée de la vie de la regrettée auteure Nelly Arcand, Mylène Mackay (Nelly) semble toute désignée. On craque aussi pour Emmanuelle Lussier-Martinez (Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau). Toute une prestation pour cette jeune comédienne à qui l’on prédit un bel avenir. Elle est d’ailleurs nommée également dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle pour la comédie grinçante Les mauvaises herbes.



» Choix : Emmanuelle Lussier-Martinez

» Prédiction : Mylène Mackay

MEILLEUR ACTEUR

Passé inaperçu dans nos salles de cinéma, Là où Atilla passe met pourtant en scène un jeune homme bourré de talent. Émile Schneider brille de tendresse dans la peau d’un garçon coincé entre deux cultures aux antipodes l’une de l’autre. En attendant, le gala pourrait célébrer le vétéran Gabriel Arcand (Le fils de Jean) toujours aussi impeccable. Toutefois, Antoine Olivier Pilon (1:54) devrait venir voler la vedette.



» Choix : Émile Schneider

» Prédiction : Antoine Olivier Pilon

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Le jeu sensible de Marion Cotillard (Juste la fin du monde) ou la présence lumineuse d’Emmanuelle Lussier-Martinez (Les mauvaise herbes)? Comme il faut choisir, on jette notre dévolu sur l’actrice française, qui a littéralement sauvé du naufrage le dernier film de Xavier Dolan.



» Choix : Marion Cotillard

» Prédiction : Marion Cotillard

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Luc Picard (Les mauvaises herbes) ahuri dans les habits d’un mafieux obsédé par la vengeance, cela vaut franchement le détour. Toutefois, question absurdité méchante et prépubère, le personnage joué par Simon Pigeon (Prank) remporte la palme haut la main.



» Choix : Luc Picard

» Prédiction : Simon Pigeon

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE

Dans le docu-fiction Mon ami Dino, Sasha Migliarese touche en plein dans le mille.



» Choix : Sasha Migliarese

» Prédiction : Sasha Migliarese



Parmi une liste de cinq films triés sur le volet, les cinéphiles sont invités à voter pour la catégorie Prix Iris du public jusqu'à dimanche 20h30.

La cérémonie du Gala Québec Cinéma se déroulera au studio 42 de la Maison de la Société Radio-Canada, ce dimanche 4 juin à partir de 20h00.

» Cliquez ici pour tous les détails.

