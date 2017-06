ADVERTISEMENT

Une nouvelle gamme québécoise de fruits et légumes moches arrive en épicerie, contribuant à éviter le gaspillage de ces spécimens jugés imparfaits souvent jetés à la poubelle.

La gamme Hors-la-loi, offerte à compter du 1er juin dans les épiceries Métro, comprend sept produits : des pommes de terre, des carottes, des poivrons, des oignons, des concombres, des tomates et des pommes aux formes irrégulières tous offerts en sacs de 907g à 2,26kg et à 30% moins chers que les fruits et légumes «top modèles».

Il faut dire aussi que bien souvent les fruits et légumes dits moches ne le sont pas tant que ça. On retrouve parfois juste une petite tâche, une mini coupure, une pomme de terre juste un peu trop petite. Rien qui ne vous coupera l'appétit.

Hors-la-loi indique par voie de communiqué que ce type de consommation futée est non seulement profitable pour le consommateur qui ne les reconnaît pas de toute façon dans les soupes, et les sauces par exemple, mais aussi pour les producteurs d’ici qui peuvent rentabiliser la majorité de leurs récoltes.

Des fruits et légumes moches sont déjà offerts depuis 2015 dans les bannières québécoises Maxi, Maxi & Cie et IGA.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, un tiers de la production alimentaire destinée à la consommation humaine dans le monde est perdue ou gaspillée, ce qui représente environ 1,3 milliard de tonnes par an et plusieurs milliards de dollars.