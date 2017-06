Le populaire restaurant Le Comptoir ferme ses portes

ADVERTISEMENT

Le très couru restaurant Le Comptoir charcuteries et vins annonce officiellement sa fermeture.

Le HuffPost Québec avait déjà des soupçons depuis plus d’un mois, mais les propriétaires n’avaient pas donné suite aux requêtes d’informations jusqu’à ce que la chose soit officialisée ce vendredi 2 juin par le chef propriétaire de l’établissement Ségué Lepage sur Facebook.

Il annonce par le fait même la fermeture de la Réserve du Comptoir ou on pouvait faire le plein de délicieuses charcuteries artisanales.

🌸 Sitting here by the window in the sun, pretending spring has sprung 🔆 #sunrays #spring #minus17c #windfactor Une publication partagée par Le Comptoir (@lecomptoircharcuteriesetvins) le 22 Mars 2017 à 13h54 PDT

Le restaurant situé au coin du boulevard St-Laurent et de la rue Villeneuve sur le Plateau Mont-Royal était connu pour sa carte de vins nature et ses charcuteries à prix raisonnable. Une cuisine vraie, savoureuse et créative. L’endroit était bondé presque en tout temps depuis son ouverture en septembre 2010.

Le magazine En Route l’avait même mentionné dans sa liste des meilleurs nouveaux restaurants en 2011.

Ségué Lepage n’explique pas dans sa publication la raison de la fermeture, mais nous dit «à bientôt». Les clients pouvaient trouver une affiche annonçant un dégât d'eau depuis quelques semaines devant le commerce.

«C’est un métier où la passion et le sacrifice s’enlacent dans une grande valse frénétique et où le salut est dans la découverte de l’autre», écrit-il vendredi.

Le monde de la gastronomie montréalaise est en deuil.