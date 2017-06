Black Eyed Peas: Will.i.am confirme le départ de Fergie

ADVERTISEMENT

On a des nouvelles des Black Eyed Peas. Une bonne et une mauvaise: le groupe est en train de préparer son retour, MAIS... Sans Fergie. La chanteuse emblématique du quatuor des années 2000 ne fait officiellement plus partie de l'équipe, a annoncé Will.i.am dans une entrevue au magazine Ahlan!, le 1er juin.

Le rappeur et producteur américain a confirmé le départ de la chanteuse, précisant qu'il n'était pas prévu qu'elle soit remplacée, même si des rumeurs présentaient l'ex-chanteuse des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, comme candidate au poste. "Nicole est sur sur le nouveau projet BEP, oui, mais je ne veux pas en dire plus. Mais en ce qui concerne un remplacement, personne ne remplace Fergie dans les Black Eyed Peas",a-t-il assuré.

Cette dernière a pour sa part pris un autre départ. "Elle travaille en ce moment sur son projet solo, nous préparons une expérience inédite, on célèbre les 20 ans des Black Eyed Peas. On a travaillé sur des chansons de son album solo, nous sommes fiers qu'elle ait son propre label, mais les Black Eyed Peas vont de l'avant en termes de contenus, de technologie et d'expérience avec le nouveau projet 'Masters of the Sun'", a expliqué Will.i.am.

Fergie, une "femme talentueuse"... Comme les autres

Une bienveillance qui semble toutefois nuancée, puisque le chanteur a considérablement minimisé le rôle de Fergie au sein du groupe pendant son entretien avec le magazine.

"Depuis le début des Black Eyed Peas, nous avons toujours accueilli des chanteuses fantastiques derrière le micro avec nous. Des gens comme Macy Gray, Esthero, Debi Nova, Fergie. Sur 'Elephunk', il y avait plusieurs chanteuses sur l'album. Bien sûr, Fergie était la chanteuse principale, mais sur 'Let's Get It Started', c'est Noelle Scagge, puis Fergie. Sur 'Latin Girls', c'est Debi Nova et sur 'Request Line', c'est Macy Gray. On travaillera toujours avec des femmes talentueuses".

Pourtant, les chansons les plus marquantes du groupe, telles que "Shut Up", "My Humps", "Don't Phunk With My Heart" ou encore "Just Can't Get Enough" sont portées par la voix de Fergie. Cette dernière a fait également plusieurs tournées mondiales au sein des Black Eyed Peas. Difficile, effectivement, de la remplacer.