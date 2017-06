Le temps des vivants - Vincent Vallières 17 mars Qui dit Vincent Vallières, dit habituellement succès. L'auteur-compositeur-interprète a le don de nous sortir de magnifiques chansons qui passent bien à travers les années. Cette fois, l'artiste nous revient avec Le temps des vivants, son septième disque en carrière. Le premier extrait, «Au matin du lendemain», donne déjà le ton : Vallières reste dans un son doux, réconfortant. C'est en attendant le printemps de pied ferme que Vincent Vallières lancera son nouvel effort au Club Soda le 21 mars prochain, en formule 5 à 7.

Brava! - Pif Paf 23 mars Feu Pif Paf Hangover nous revient avec son second album Brava!... et annonce la fin du groupe fan de musique festive. Le titre prend alors tout son sens. C'est sous l'étiquette The Good People Records que le duo constitué de Max O Finn et Emmanuel C Boucher lance son ultime effort. Triste fin? Non. Le groupe insiste pour sortir ce nouvel album dans la bonne humeur au cours d'une cérémonie, le 23 mars prochain, au Verre Bouteille dès 17 h. Pif Paf est mort, vive Pif Paf!

Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent - Samuele 6 avril Une nouvelle sensation qui s'est illustrée aux Francouvertes 2015 : Samuele Après quelques années de travail, l'artiste et son band sont prêts à vous présenter le résultat : Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Gageons que l'auteure-compositrice-interprète, qui donne dans le folk, va encore nous surprendre avec sa jolie plume. Ça vous intéresse? Allez faire un tour au lancement le 6 avril prochain, au Lion d'Or!

Bleu Jane - Julien Sagot 31 mars L'ex-Karkwa mène une carrière solo des plus intéressantes. Après Piano Mal (2012) et Valse 333 (2014), Julien Sagot s'apprête à lancer Bleu Jane. Le passionné d'électro-acoustique a d'ailleurs déjà lancé un premier extrait efficace : «Les sentiers de terre». Avec sa voix basse et profonde, qui peut parfois faire penser à Stefie Shock, Sagot présente un univers intense et intimiste. C'est le 6 avril au Ô Patro Vys que l'artiste va présenter son nouvel opus, dès 17 h. À ne pas manquer!

Annie Villeneuve 7 avril La conception à Nashville de ce cinquième album d'Annie Villeneuve - dont on ne connaît pas encore le titre - aura déjà beaucoup fait jaser... Maintenant, c'est le temps de découvrir le fruit des efforts de l'ex de Star Académie! L'aide financière de ses fans – au total, plus de 64 893 $ - aura-t-elle aidé l'artiste à réaliser l'album de sa vie? Ce saut country sera-t-il intéressant musicalement parlant? Déjà, le premier extrait «C'est ça la vie» a séduit ceux qui la soutiennent avec ferveur. À suivre!

Météores - Sophie Pelletier 24 avril C'est avec des collaborateurs de la trempe de Gaële, Fred St-Gelais et Dumas que Sophie Pelletier s'est attaquée à son deuxième album, Météores. Celle qui s'est fait connaître à La Voix a rencontré un beau succès avec son premier opus réalisé par André Papanicolaou, Le désert, la tempête. Et elle compte bien remettre ça avec son deuxième effort, qui s'annonce très pop. C'est le 24 avril prochain que Sophie Pelletier présentera ses nouvelles pièces au Cabaret du Lion d'Or.