Fin de la campagne de l'escouade du Défi-Jeunesse Sainte-Justine

ADVERTISEMENT

Ce vendredi, 2 juin, marque la fin de la campagne de financement 2017 de l’escouade du Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées.

Depuis maintenant huit ans, environ 40 000 élèves des écoles privées de Montréal, au primaire et au secondaire, s’engagent à relever des défis sportifs et philanthropiques dans le but de soutenir le Centre d’excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine et amasser des fonds. L’objectif, cette année, est de 5 millions de dollars.

La présente campagne s’étalait du 3 mai au 3 juin, mais le Défi-Jeunesse se déploie pendant toute l’année scolaire au sein des différents établissements. À l’automne, 15 écoles se sont prêtées aux activités, alors qu’elles étaient 35 à s’impliquer au printemps.

Dans le dernier mois, les athlètes Chloé, Justine et Maxime Dufour-Lapointe, ambassadrices du Défi-Jeunesse, de même que Valérie Roberts, Catherine Brunet, Félix-Antoine Tremblay, Kevin Raphaël et les youtubers Massi Mahiou, Gab Joncas et Gloria-Bella Brisson, ont rendu visite aux jeunes participants au mouvement.

On peut encore contribuer au Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées jusqu’à demain. On consulte le site officiel pour plus d’informations.

Voici quelques photos prises en début de campagne.