ADVERTISEMENT

Petite, elle devait adorer le conte Raiponce. Dans ce conte des frères Grimm (ou de Disney selon la version), la princesse, emprisonnée par une sorcière, enfermée en haut d'une tour, parvient à y faire monter le prince grâce à ses cheveux longs.

Les cheveux de Dashik Gubanova n'ont pas atteint se stade, mais les pointes s'approchent tout de même du sol.

Sur son compte Instagram, suivi par plus de 212.000 personnes, Dashik explique qu'elle fait pousser sa chevelure depuis 2003. Et en profite pour vanter les bienfaits de l'huile d'olive et de graine de lin (et d'autres produits sûrement sponsorisés) pour les maintenir en bon état. Pour voir ces cheveux très très longs, c'est dans la vidéo ci-dessus.





Close  25 coiffures pour les mariées aux cheveux longs sur  

















































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée