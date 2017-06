Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

THE HITMAN'S BODYGUARD Date de sortie : 18 août 2017 Réalisation : Patrick Hughes Distribution : Salma Hayek, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson

THE LITTLE HOURS Date de sortie : 30 juin 2017 Réalisation : Jeff Baena Distribution : Alison Brie, Dave Franco, Kate Micucci

THE MOUNTAIN BETWEEN US

Date de sortie : 20 octobre 2017

Réalisation : Hany Abu-Assad

Distribution : Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney