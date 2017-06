Bilan de santé Assurez-vous que votre enfant mange bien, dorme suffisamment et ne souffre pas de troubles du sommeil, qui pourraient devenir une source de stress et d’anxiété. A-t-il de la difficulté à gérer son horaire? Mettez-vous trop de pression sur ses épaules pour le pousser à performer à l’école et dans ses activités?