À quelques jours de l'été, Jim Carrey ne semble pas craindre que sa barbe lui donne chaud. L'acteur américain n'en finit pas de la laisser pousser.

Ce mercredi 31 mai, il est apparu à la première de la série "I'm Dying Up Here" à Los Angeles avec une pilosité qui ne pouvait passer inaperçue. Cheveux longs et soyeux, barbe rousse poivre et sel très fournie, Jim Carrey était tout sourire comme à son habitude.

Cette barbe imposante n'est pas vraiment une surprise puisque, depuis plusieurs mois, le comédien peaufine sa pilosité, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

1 Avril 2016 Getty

2 Septembre 2016 Getty

3 Janvier 2017 Getty

4 22 mai 2017 Getty

5 31 mai 2017 Getty

6 Getty

"Partout où je vais, les gens me parlent de la barbe. Ils ne peuvent vraiment plus penser à quoi que ce soit d'autre. Partout où je me pointe, cela devient le sujet de conversation. Cette barbe m'a volé la vedette", s'amusait-il le 22 mai dernier sur le plateau de Jimmy Kimmel.

Ce n'est pas la première fois que Jim Carrey se laisse aller à des tentatives pileuses. En 2015 déjà, l'acteur s'était laissé pousser la barbe, mais elle n'était pas aussi imposante que celle de 2017. L'interprète de "The Mask" avait également tenté l'expérience en 2009.