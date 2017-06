ADVERTISEMENT

Pour célébrer ce 5e anniversaire, la griffe montréalaise emmenée par Julie Pesant et Michel Lepage ouvre un deuxième point de vente en plein centre-ville de Montréal, au 2122 rue Crescent, afin de servir au mieux sa clientèle de femmes professionnelles.

C’est dans une maison du 19e siècle attenant au Musée des beaux-arts de Montréal que cette deuxième boutique aux allures d’appartement propose les modèles d’Éditions de robes ainsi qu'une une collection exclusive (intégralement rouge) de 18 pièces uniques signées des frères Mathieu et Frédéric Joncas pour Éditions de robes.

Révélés par le concours Télio, les «jumeaux de la mode » ont raflé les premières places en 2014. Leur signature? Un univers graphique tout en subtilité. Ils excellent dans les modèles aux coupes contemporaines, les silhouettes fluides et féminines et à l’esprit sportif chic.

« C’est un univers qui nous ressemble, où j’aimerais vivre. Ce lieu est intime, simple et attirant, tout ce qui me séduit.»

- Julie Pesant

« Au cours des 5 dernières années, la marque s’est construit un réel ADN, et cette nouvelle boutique en est l’illustration parfaite. C’est l’appartement d’Éditions de robes, une adresse quelque part entre Paris et New York» - Michel Lepage.