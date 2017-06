ADVERTISEMENT

Plus de 28 000 bouteilles sabrées plus tard, le fameux bar à bulles La Champagnerie célèbre son quatrième anniversaire et profite de l'occasion pour lancer son propre champagne.

Frais, minéral avec une finale persistante, ce Champagne Blanc de Blancs Brut unique fait exclusivement de Chardonnay révèle des notes de miel, d’écorce d’orange et d’agrumes. Les arômes citronnés qui se dégagent ensuite en bouche le rendent encore plus surprenant. On sait déjà ce qu’on aura envie de boire lors des chaudes journées d’été.

La cuvée élaborée en collaboration avec la pétillante sommelière québécoise Pénélope Delorme et Jean-Baptiste Dangin de la maison de Champagne Paul Dangin & Fils – qui s’est d’ailleurs déplacé à Montréal pour dévoiler la bouteille – est seulement disponible dans les deux bars La Champagnerie – dans le Vieux-Montréal et Québec - au coût de 130$.

Le bar à sabrage n’en est pas à sa première bouteille de bulles exclusive. Il avait lancé en 2016 sa cuvée Champagnerie, un Cava Reserva 2011, venant de la maison espagnole Torelló.

Pour ce quatrième anniversaire, l’établissement de la rue Saint-Paul reconnu pour son choix de bulles pour tous les goûts et tous les budgets a servi d’opulents plateaux de fruits de mer qui font aussi la renommée de la place.

Voyez toutes les photos de la chic soirée qui avait lieu ce mercredi 31 mai :

Close  La Champagnerie a 4 ans! sur  























































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

La Champagnerie demeure l'unique endroit au Canada où les clients peuvent sabrer eux-mêmes leur bouteille.

La Champagnerie Montréal

343 rue Saint-Paul Est

La Champagnerie Québec

802, rue Saint Joseph Est