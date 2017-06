Styles de soirée: le chic Bal de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour la bonne cause

ADVERTISEMENT

Ce jeudi 1er juin se déroulait la 18e édition du Bal de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants sur le thème : « Au cœur de Montréal » - dans la magnifique Salle des pas perdus de la Gare Windsor. Notre photographe JF Galipeau était de la soirée pour immortaliser des styles très chics.

Au cours de cette soirée, le Children a célébré les 375 ans de notre ville en s’inspirant de sa vivacité et de sa créativité, et a démontré, une fois de plus, qu’il est l’hôpital au service de tous les petits Montréalais, de leur famille et d’une grande partie du Québec.

Cette année encore, le Bal du Children a réuni des centaines de chefs d’entreprises et de grands philanthropes qui ont à cœur la santé des enfants. Animée par Isabelle Racicot, cette soirée a permis d’amasser des fonds pour l’hôpital, mais aussi de célébrer des membres du personnel de l’Hôpital et des bénévoles qui ont reçu un Prix d’excellence pour leur contribution exceptionnelle au mieux-être des enfants malades et de leur famille.

Les fonds amassés au Bal du Children de cette année seront versés au Fonds pour la santé des enfants afin de répondre aux besoins les plus urgents de nos patients de l’hôpital en soutenant des programmes et des services novateurs. Le Fonds pour la santé des enfants offre également un soutien aux chercheurs de renommée mondiale du Children, qui ont réalisé des percées reconnues internationalement dans des domaines aussi variés que les tumeurs cérébrales infantiles, le cancer, le diabète et la cécité.