Une fusillade est en cours dans un complexe hôtelier, Resorts World Manila, à Manille aux Philippines. Des explosions auraient été entendues et des témoins ont dit avoir aperçu un tireur portant un masque.

Plus de détails à venir.

Voici quelques images et informations diffusées sur Twitter:

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men.

— Resorts World Manila (@rwmanila) 1 juin 2017