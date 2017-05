Donald Trump a fait part de sa colère mercredi après que la comédienne, chanteuse et présentatrice américaine Kathy Griffin a brandi durant une séance photos une image d'une tête décapitée ressemblant fort à celle du président américain.

"Kathy Griffin devrait avoir honte d'elle-même. Mes enfants, spécialement mon fils de 11 ans Barron ont du mal avec ça. Malade !", a écrit sur Twitter mercredi matin Donald Trump, qui ne parle que très rarement de son dernier jeune fils.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mai 2017