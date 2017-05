Le restaurant a fêté son 10e anniversaire en 2016 et pourtant il ne cesse d'être plein à craquer comme s'il venait d'ouvrir! Pourquoi? La qualité incroyable de ses plats, son menu qui change au fil des saisons et son ambiance ultra sympa. Le décor unique composé d'antiquités rend l'endroit vraiment cool. 2491, rue Notre-Dame Ouest, Montréal www.joebeef.ca

Ouvert depuis 2002, le Barraca se spécialise dans les rhums vieillis et cocktails à base de rhum. Les gens se sentent comme chez eux dans ce bar convivial et c'est ce qui fait son succès depuis maintenant 15 ans. Ça et leur mojito aussi! 1134, avenue du Mont-Royal E, Montréal www.barraca.ca

Ce restaurant se passe de présentation tellement il est devenu emblématique de la rue Saint-Denis. Depuis 1980, le décor classique n'a presque pas changé et le menu non plus et malgré cela, l'endroit a réussi à traverser les modes et plaît encore. Pourquoi changer une formule gagnante! 3927 rue Saint-Denis, Montréal restaurantlexpress.com

Ce bistro du terroir du quartier Rosemont est ouvert depuis maintenant 13 ans. Son immense choix de bières de microbrasserie en fût, son ambiance décontractée, ses plats réconfortants et sa sublime terrasse en font un endroit où on aime aller encore et encore. www.vicesetversa.com/fr/ 6631, boulevard Saint-Laurent, Montréal www.vicesetversa.com

La pizza du restaurant Bottega situé dans la Petite-Italie reste parmi les meilleures de beaucoup de Montréalais malgré les nombreuses pizzerias de la ville. Le four à bois de pierre vésuvienne cuit les pizzas à 900 degrés et en 90 secondes. Le résultat est unique et inégalable. 65, rue Saint-Zotique Est, Montréal www.bottega.ca

Après 25 ans d'existence, El Zaziummm subit un vent de changement avec une toute nouvelle administration, un nouveau décor et un nouveau menu. El Zaziummm est aprécié depuis toujours pour son ambiance chaleureuse et son décor éclaté qui nous permettent de s'évader le temps d'une soirée. 1276, avenue Laurier Est, Montréal www.elzaziummmrestaurant.com

Ce resto-bar en plein coeur du Village est ouvert, croyez-le ou non, depuis 1992. L'endroit a su se réinventer et pour marquer ce 25e anniversaire, le décor a été complètement repensé et rafraîchi. Le menu aussi, avec un nouveau chef, Michaël Vinitsky, ancien sous-chef du Grinder. Pour fêter sous le signe du chiffre 25, une sélection de vins sera offerte pour 25$ certains soirs et les brunchs avec mimosas à volonté seront à 25$ également. 1333 rue Sainte-Catherine E, Montréal lesaloon.ca