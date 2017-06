Que du beau monde à Nuits d'Afrique 2017

ADVERTISEMENT

Le Festival international Nuits d’Afrique a dévoilé mercredi les détails de 31e édition. Du 11 au 23 juillet, 145 concerts réuniront plus de 700 artistes en provenance de 34 pays.



«La programmation de 2017 fait honneur à ce que Montréal représente: le lieu de tous les possibles, où les langues se mélangent et les influences s’entrecroisent», a déclaré par voie de communiqué la chanteuse Bïa, porte-parole de l’événement en compagnie de l’animateur Herby Moreau.





Cette année, on pourra d'ailleurs compter sur les présences d’invités de renommée internationale. En ouverture de la manifestation, le duo originaire de Bamako: Amadou et Mariam. Le célèbre couple malien sera en ville avec dans leurs bagages les sonorités afro-disco des années 1970. Ensuite, le soulman français Ben l’Oncle Soul viendra rendre hommage à Frank Sinatra. Il sera suivi de la talentueuse Tunisienne Emel Mathlouthi.



Mentionnons également la venue des rockers malgaches Dizzy Brains. En extérieur, des concerts à grand déploiement dont celui du Nigérian Seun Kuti, des Congolais Mbongwana Star et du festif Franco-Chilien Sidi Wacho.



Impossible ici de tous les mentionner tant le festival d’une durée de 13 jours réunit une flopée d’artistes. En ce qui concerne les révélations, signalons toutefois les spectacles du Guadeloupéen Delgrès, du Réunionnais Ziskankan et de la formation québéco-vénézuélienne InCrescendo. Quant à la série Les voix du monde, elle sera l’occasion pour le public de rencontrer plusieurs groupes phares tels Just Wôan, Tété et Mû Mbana.



Détails sur la programmation: festivalnuitsdafrique.com