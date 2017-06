«Les Simone» passeront par Véro.tv

Le mariage" width="52" height="52"/> Il y a quelques années, convoler en justes noces équivalait à se soumettre à un rituel convenu et ennuyeux. Or, les mariages en blanc sont de plus en plus délaissés au profit de cérémonies hautes en couleurs et humoristiques inspirées d’un film ou d’une série télévisée. Les jeunes tourtereaux tirent profit de leur mariage de manière beaucoup plus stratégique qu’auparavant, en privilégiant l’argent sonnant et les chèques-cadeaux au détriment des cadeaux traditionnels. Ils espèrent ainsi rembourser leurs dettes et mettre des sous de côté pour réaliser un projet futur.

La famille" width="52" height="52"/> Fonder une famille n’équivaut plus nécessairement à concevoir ou adopter un bébé. Pour toutes sortes de raisons, de plus en plus de couples choisissent de ne pas avoir d’enfant ou de remettre cet objectif à plus tard. La pression de mettre un petit pain au four n’est plus aussi forte qu’avant ! Comme le démontre une étude récente, de nombreux jeunes couples souhaitent procréer mais n’ont pas encore établi de plan à cet effet.

L’entrepreneuriat" width="52" height="52"/> Selon une étude publiée en 2014 à l’Université Bentley, la Génération Y établit un lien direct entre l’entrepreneuriat et la satisfaction au travail. Le succès professionnel se mesure aujourd’hui en termes de flexibilité et de capacité à innover. De plus en plus de gens renoncent à la routine du 9 à 5 pour se tourner vers le travail autonome, qu’ils considèrent plus attrayant malgré ses nombreux défis.

Le travail à l’étranger" width="52" height="52"/> Le parcours traditionnel d’un étudiant se résume à fréquenter l’école secondaire, le cégep puis l’université pour ensuite se tailler une place sur le marché du travail. Mais ce parcours est de plus en plus ponctué de séjours en dehors du pays. Une étude récente de LinkedIn révèle que les Canadiens s’expatrient davantage à New York, San Francisco et Paris que dans toute autre ville. Qu’il prenne la forme d’un stage ou d’un emploi de longue durée, le travail à l’étranger permet d’acquérir de nouvelles compétences, de maîtriser une autre langue et de gagner en maturité. La personne qui s’en prévaut possède un avantage sur les autres chercheurs d’emploi à son retour.

L’accession à la propriété" width="52" height="52"/> La situation de l’économie rend l’achat d’une maison de plus en plus difficile, que celle-ci soit entourée d’une petite clôture blanche ou non. Le recensement effectué en 2014 aux États-Unis fait état d’une chute dramatique du taux d’accès à la propriété chez les jeunes adultes. Bon nombre d’entre eux caressent toujours le rêve de posséder leur propre logement, mais préfèrent pour l’instant la flexibilité et les plus grandes liquidités qu’offre la location d’un appartement.