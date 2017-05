30 000 condoms, des douzaines de jouets sexuels volés d'un entrepôt à Las Vegas

Deux hommes ont cambriolé un entrepôt de jouets sexuels deux fois en l'espace de 24 heures, s'emparant d'une marchandise valant des milliers de dollars en moins d'une journée. Et leur crime osé a été capté à la caméra.

L'entrepôt de Las Vegas du fabricant de jeux sexuels suédois Lelo a publié un message insolent à propos des vols commis en fin de semaine sur le blogue de leur site web.

Les caméras de sécurité montrent une automobile enfonçant la porte de l'entrepôt et deux hommes qui s'emparent d'une cargaison compète de marchandise ― revenant des heures plus tard pour récidiver.

« Comme tous les grands amours, ils n'étaient pas satisfaits tant qu'ils n'étaient pas venus deux fois », dit la compagnie.

« QUEL GENRE DE FÊTE CES GENS FONT-ILS? »

Lelo a affirmé qu'il semble que les deux hommes savaient ce qu'ils prenaient, mais la compagnie a laissé entendre qu'il serait plus drôle s'ils ne le savaient pas :

On espère qu'ils ont vu un entrepôt tout neuf et ont pensé « ouais, on va devenir des caïds, mon gars », puis ils sont rentré à la maison avec leur butin mal acquis, ont ouvert les boîtes, découvert qu'ils ont saisit 30 000 condoms par accident, et furent si surpris qu'ils ont réalisé qu'ils devaient dépendre de l'un sur l'autre pour se remettre du traumatisme, sont tombés dans un amour fougueux, n'avaient plus de condoms à la fin de la semaine, puis ont abandonné la criminalité pour vieillr vieux ensemble et retaper une charmante maison d'hôte à la Nouvelle-Orléans.