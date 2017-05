Les jeux gratuits sur PlayStation Plus et Xbox Gold pour juin 2017

Tous les mois, les abonnés aux services Playstation Plus et Xbox Gold se voient proposer une liste de jeux vidéo à télécharger gratuitement sur leur console.

Pour le mois de juin, les propriétaires de Playstation 4 pourront notamment mettre la main sur le jeu culte Life Is Strange.

De leur côté, les personnes ayant une Xbox One dans leur salon pourront, entre autres, se procurer deux titres classiques d’Ubisoft : Watch Dogs et Assassin’s Creed III.

Découvrez la liste complète des jeux offerts pour juin 2017 ci-dessous :

JEUX GRATUITS POUR XBOX GOLD

- Speedrunners (Xbox One)

- Watch Dogs (Xbox One)

- Assassin's Creed III (Xbox One & Xbox 360)

- Dragon Age: Origins (Xbox One & Xbox 360)