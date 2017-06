Un truc infaillible pour conserver les avocats

Pour faire mûrir vos avocats plus rapidement, placez-les dans un sac en papier à la température de la pièce. Ils seront à point en quelques jours.

Si vous ne pouvez vraiment pas attendre, coupez vos avocats, aspergez-les de jus de citron et faites-les cuire à 300°C pendant 10 minutes.

Pour le déjeuner, essayez l’«oeuvocat», vous n’avez qu’à faire frire un œuf dans le trou d’un demi-avocat, assaisonner au goût et savourer!

Pour tirer le meilleur de votre avocat, coupez-le en quartiers et retirez la pelure. C’est la façon la plus simple et efficace de savourer ce fruit.