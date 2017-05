De bonnes nouvelles pour Philippe Bond et Julien Tremblay

ADVERTISEMENT

Deux humoristes avaient de bonnes nouvelles à annoncer, mercredi matin : alors que Philippe Bond s’apprête à monter à nouveau sur les planches du Centre Bell, Julien Tremblay, lui, célèbre la vente de 25 000 billets de son tout premier one man show, Humble et magnifique.

C’est une «édition de luxe» de son spectacle Philippe Bond 2 que Philippe Bond présentera au Centre Bell, le 2 février 2018, histoire de conclure en beauté sa deuxième tournée, laquelle compte déjà plus de 300 représentations offertes depuis l’automne 2014. Bond prévoit déjà inclure du nouveau matériel et des numéros inédits à cette ultime prestation.

Philippe Bond avait vécu son baptême du Centre Bell en avril 2013. On pourra réserver nos places pour son prochain passage dans l’antre du Canadien à compter de ce vendredi, 2 juin, à midi, via evenko.

Plein de projets

Du côté de Julien Tremblay, petit train va loin : lui qui vivait en novembre dernier sa première rentrée montréalaise en carrière, au Théâtre St-Denis, a reçu mercredi matin un billet d’argent soulignant les 25 000 billets écoulés depuis le début de l’aventure Humble et magnifique, son premier effort solo, mis en scène par Laurent Paquin.

«Je me sens comme un enfant qui commence à penser que son rêve est possible», s’est enthousiasmé, dans une publication Facebook, celui qu’on entendra tous les jours au micro d’Énergie, cet été, à Énergie le matin, qui sera de retour à l’émission Juste pour rire en direct à titre de collaborateur en juillet, et qui a même lancé son rendez-vous hebdomadaire du lundi matin sur sa page Facebook, Julien le matin, qui, affirme-t-il, n’a rien d’un podcast ou d’un Facebook live, mais qui s’avère plutôt un «morning show pour cellulaires»!

POST FACEBOOK :

Julien Tremblay s’arrêtera à Shawinigan, St-Eustache, Gatineau, Brossard, Laval, Montréal et St-Marc-sur-Richelieu, avant de s’installer en résidence à Bromont pendant tout le mois d’août, sur le chemin de la tournée Humble et magnifique. Le périple sur scène se continuera au moins jusqu’à la fin de l’année pour le protégé du groupe Juste pour rire.

Pour lire nos critiques de Philippe Bond 2, de Philippe Bond, et d’Humble et magnifique, de Julien Tremblay, c’est ici et ici.