Tout a démarré avec ce hashtag #BlackHairChallenge créé par cette utilisatrice de Twitter @MelaninMamis. Le but? Encourager les femmes noires à partager des clichés d’elles avec des coiffures différentes comme autant de preuves de leur beauté. Des hommes aussi commencent même à s’y mettre.

Au programme : de magnifiques afros, des dreadlocks, des extensions… de quoi vous inspirer.

If only y'all could 4c the rest of the styles I'm cooking up for this year #blackhairchallenge 😏😆 pic.twitter.com/BowyOKmLsf — Nneoma (Nne) (@NnesCorner) 27 mai 2017

When he say he wanna see different people so you introduce him to Mimi, Lyla, Tiffany, or Coco😛 #BlackHairChallenge pic.twitter.com/uvI83bonzf — TheGodMother (@niapapii) 27 mai 2017

#blackhairchallenge yes I'm so here for this challenge 😌 pic.twitter.com/lYNiMYV5RH — Destinee Alexus (@alexuscrown) 27 mai 2017

Did someone say versatility? Oh how the year has changed me 🤗 #BlackHairChallenge pic.twitter.com/4Wogu9rBI2 — Kiara Nelson (@KiaraLynne__) 26 mai 2017

