Android Pay est maintenant offert au Canada

ADVERTISEMENT

Laissez votre portefeuille à la maison: Android Pay est officiellement offert au Canada.

Google a annoncé dans un communiqué que le Canada fait maintenant partie des 12 pays où le portefeuille virtuel est offert.



L’application de paiement sans contact permet à ses usagers de régler leurs achats en un clic sur leur téléphone intelligent. Une fois l’application téléchargée, les utilisateurs n’ont pas besoin de l’ouvrir — ils doivent simplement déverrouiller leur téléphone pour payer et leur numéro de carte n’est pas partagé avec les commerces. Si les usagers perdent leur téléphone, ils peuvent l’effacer à distance pour s’assurer que leurs informations bancaires restent sécurisées.

L’application fonctionne avec les cartes Visa et MasterCard admissibles, et les cartes de débit Interac des institutions financières Desjardins, BMO, CIBC, National Bank, Scotiabank, le Choix du Président, ATB Financial et Canadian Tire. Google a précisé que le service serait bientôt disponible pour American Express et Tangerine.

L’application enregistre aussi les cartes-cadeaux et permet aux utilisateurs de choisir la carte qu’il désire utiliser avant de payer leur emplette.

Le service fonctionnera dans n’importe quel magasin qui accepte les paiements sans contact (comme Tim Hortons, Loblaws et Pétro-Canada), ainsi que chez les détaillants en ligne sélectionnés. Selon MONEXgroup, huit commerces sur dix au Canada acceptent les paiements sans contact et 10% des transactions sont sans contact.

Android Pay est disponible sur les téléphones Android de version 4.4 ou plus qui possèdent la technologie NFC.

Android Pay est lancé au Canada un peu plus d’un an après l’arrivée au pays d’Apple Pay. Samsung Pay a été lancé de son côté au Canada en novembre 2016.

Google prévoit une importante croissance d’Android Pay cette année, et planifie lancer l’application au Brésil, en Allemagne, en Espagne et en Taiwan selon The Verge.

Les paiements mobiles devraient augmenter rapidement au cours des prochaines années. Un rapport de Business Insider prévoit que les paiements mobiles en magasin aux États-Unis passeront de 75 milliards de dollars cette année à 503 milliards de dollars en 2020.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.