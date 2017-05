ADVERTISEMENT

Un tableau montrant le roi Louis XIV ornera désormais les murs du Musée des beaux‐arts de Montréal (MBAM). L'institution a fait l'acquisition d'un modèle achevé («modello») du célèbre portrait de Louis XIV, réalisé par Rigaud et conservé au Musée du Louvre.

Le tableau pourra être admiré dans les galeries des écoles française, italienne et anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles du Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein.

Le «modello» se veut une esquisse terminée et en format réduit d'un portrait à être produit. Il permet ainsi à son commanditaire d'approuver le travail de l'artiste et d'exiger des changements si nécessaire. Ainsi, il n'est pas identique à l’œuvre finale.

Une autre version autographe - technique d'imprimerie - se trouve au château de Versailles.

Le Roi-Soleil, qui pose debout, fier, arborant un manteau d'hermine tapissé de fleurs de lys, avait commandé cette œuvre à la fin de l'année 1700, en même temps que le portrait de son petit-fils, Philippe V, nouvellement roi d'Espagne. Le portrait de Louis XIV, qui devait faire le voyage en Espagne, est finalement demeuré à Versailles.

«Ce tableau s’intègre avec pertinence dans notre collection en art international historique, car Louis XIV a permis à la Nouvelle-France de passer véritablement du stade de comptoir commercial au stade de colonie de peuplement», explique Nathalie Bondil, directrice du MBAM.

Selon Hilliard T. Goldfarb, conservateur en chef des maîtres anciens au MBAM, la toile demeure «en très bon état de conservation, car non rentoilée».

Un autre portrait de Louis XIV signé par Hyacinthe Rigaud est exposé au Sénat à Ottawa. Le MBAM soutient que le «modello» qu'il a acquis est le portrait le plus prestigieux de Louis XIV au pays.

Né à Perpignan en 1659, Hyacinthe Rigaud a étudié à Montpellier avant de gagner Paris en 1681. Sa carrière a connu son apogée sous le règne de Louis XV.

