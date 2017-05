ADVERTISEMENT

QUÉBEC – Le gouvernement Couillard songe à augmenter le nombre de congés payés pour les travailleurs assujettis à la Loi sur les normes du travail, tout comme l’Ontario.

Le premier ministre Philippe Couillard a déclaré que les annonces faites ce matin par son homologue Kathleen Wynne étaient « très intéressantes » - sur le salaire minimum à 15$ et une semaine de vacances supplémentaire.

Le premier ministre dit avoir constaté sur le terrain que la conciliation travail-famille est une priorité. C’est aussi les échos qu’il a de la part de ses députés et de ses candidats aux élections partielles.

« Pour ce qui est de la semaine de vacances de plus, ce que je constate, […] c’est que les jeunes familles particulièrement ont besoin de temps. Plus d’argent? Oui. Mais avant tout, les gens veulent du temps pour leur famille, pour leurs enfants et ce type de politique m’intéresse », a-t-il dit.

Actuellement, la loi prévoit un minimum deux semaines de vacances continues pour les travailleurs en poste depuis un an à moins de cinq ans, et trois semaines continues pour cinq ans et plus.

« Notre objectif principal, en tant que gouvernement, devrait toujours être d’améliorer la qualité de vie des gens tout en gardant notre économie compétitive », a ajouté le premier ministre Couillard en anglais par la suite.

Il a pris le soin de préciser qu'il ne faisait aucune annonce mardi mais que la question allait être étudiée l'automne prochain.



- Avec La Presse Canadienne.