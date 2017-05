Styles de soirée: le lancement de Lunetterie Générale, des lunettes québécoises de luxe

ADVERTISEMENT

Lundi 29 mai se déroulait le lancement stylé de la marque québécoise Lunetterie Générale. Notre photographe Jf Galipeau était de la partie.

Lunetterie Générale, la marque de Julien Couture et Alexis Martel basée en Estrie conçoit des montures haut de gamme d’un luxe réfléchi, sans fioritures, mais au top dans leur confection. Les montures Lunetterie Générale allient bois canadien et exotique, acétate et titane japonais de première qualité. Des designs avant-gardistes avec une touche rétro.

Leur collection printemps-été 2017 est le fruit d’une collaboration avec des artisans lunetiers du Japon. « Plusieurs misent en ce moment sur des produits à rabais, la quantité plutôt que la qualité. Pour nous, il n’y a pas beaucoup de valeur ajoutée dans ce modèle d’affaires. On aime le travail bien fait et le Canada méritait une véritable marque de lunettes de calibre international pour célébrer le design canadien. », affirme Julien Couture.

La collection, fabriquée en quantité limitée, s’inspire de l’art visuel du mouvement art déco et se nourrit de la mise en scène

muséale. « Nous voulions interpréter certains éléments graphiques rétro en les renouvelant et en y intégrant des matériaux

nobles et une ingénierie plus moderne. », souligne Julien Couture.

En 2013, Julien Couture et Alexis Martel, colocataires et amis d’université n’auraient pu prédire leur début en optique. Ils savaient pourtant qu’il n’y avait aucune marque canadienne de montures d’envergure et décident de fonder Lunetterie Générale en 2014. Elle compte maintenant plus d’une cinquantaine de clients et vend entre autres à Paris, Tokyo, New York, Milan et au Texas. La collection compte plus de 44 montures selon le design et le coloris. À l’automne 2017, la marque proposera des montures nouveau genre conçues de titane japonais et de bois véritable canadien, le tout fait et assemblé au Québec.

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous

