Un riche été culturel pour les 360 ans de Longueuil

Il n’y a pas que Montréal qui foisonnera d’activités cet été, Longueuil aussi. La ville, qui célèbre cette année ses 360 ans sous le thème Prenez place, dévoilait lundi sa programmation culturelle de la saison chaude qui s’amorcera sous peu (elle se fait attendre, mais on a confiance de la voir arriver bientôt!).

En chiffres, c’est 95 jours de festivités, avec plus de 150 artistes invités et 120 attractions différentes, incluant le Sommet des arts de la musique, qui se déploieront dans 42 lieux différents des trois arrondissements de Longueuil. On célébrera par la même occasion les 50 ans du Centre culturel Jacques-Ferron, et on soulignera le Mois de l’archéologie.

Il y aura de tout, pour tous : art numérique, art urbain, danse, cinéma, théâtre et littérature seront au cœur de plusieurs propositions gratuites accessibles au public. Le parc Michel-Chartrand sera l’hôte de quatre grands spectacles en plein air, avec l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et un hommage à Stéphane Venne, et des prestations de Samuele, Lisa LeBlanc, Dead Obies, Martin Fontaine, Grease Remix, QW4RTZ et des troupes de La voix 5 sont aussi prévues. Les soirs de ces événements, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) mettra un service de navettes à la disposition de la population.

Les divers espaces verts de la localité et le parvis de l’église Saint-Hubert accueilleront, du mardi au dimanche, en juillet et en août, une panoplie de concerts variés : Brigitte Boisjoli, Jonathan Painchaud, Annie Blanchard, Étienne Drapeau, Élage Diouf, Sophie Pelletier, Sara Dufour, Raffy, David Fleury, Céleste Lévis, Amélie Veille, Lydia & Sébastien, Mademoiselle (vue à La voix) et le groupe Call me Wayne y seront tous de passage. Sur place, il y aura également des tables de jeux de société et des jeux géants, de 17h30 à 19h30, en collaboration avec Randolph Animation.

Des soirées de danse à la Place Charles-Le Moyne, un «jardin sonore» de l’artiste longueuilloise Eugénia Reznik au Centre culturel Jacques-Ferron et une «ruche urbaine» comptent parmi les rendez-vous les plus originaux du Longueuil estival 2017. Et c’est sans compter les pianos publics à la portée de tous, les expositions variées dans tout le réseau des bibliothèques publiques de Longueuil et la «roulotte à livres» qui se promènera d’un lieu à l’autre, au grand bonheur des tout-petits.

À la Fête nationale, le duo LeBoeuf Deschamps, Charles Kardos (gagnant de La voix junior), Caroline Savoie, Koriass, Vincent Vallières, Florence K et Paul Piché se relaieront, les 23 et 24 juin, sur la rue Saint-Charles Ouest et au parc de la Cité. On saluera aussi la fête du Canada, le 1er juillet, au parc Empire.

Toute la programmation détaillée de l’été culturel de Longueuil peut être consultée au www.longueuil.quebec/prenez-place, ou dans le magazine Espace Culture, qu’on trouve dans les édifices municipaux, et qui sera distribué aux citoyens le 6 juin.