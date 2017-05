Little Burgundy lance sa propre marque

ADVERTISEMENT

Les magasins Little Burgundy sont bien connus pour leur choix de chaussures et accessoires varié, mais voilà qu’on retrouvera aussi sur les étagères une collection exclusive signée par la compagnie.

Des bottes, des chaussures, des sacs Little Burgundy pour elle et lui viendront s’ajouter aux grosses marques déjà disponibles en magasin comme Adidas, Nike, Converse, Vans et Dr Martens.

La plupart des modèles, qui seront mis en vente qu'à la fin de l’été, sont fabriqués en Europe, en Italie et au Portugal plus précisément. On retrouve entre autres du suède et du cuir dans cette première collection automne/hiver. La marque dit avoir misé sur la qualité.

Lors de la présentation exclusive le lundi 29 mai, tout le monde a craqué pour les botillons et chelsea boots (avec raison), mais on a surtout eu un gros coup de coeur pour le sac à dos noir en cuir, qui sera d'ailleurs dispo juste à temps pour la rentrée scolaire.

Découvrez la nouvelle collection et les personnes présentes au lancement :

Little Burgundy appartient depuis 2015 au géant américain du commerce de détail Gemesco Inc. L'entreprise était détenue autrefois par le québécois Aldo.

