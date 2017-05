ADVERTISEMENT

Triste nouvelle, Olivia Newton-John a annoncé que son cancer du sein a refait surface. Elle est contrainte de reporter sa tournée du mois de juin au Canada et aux États-Unis.

«Les douleurs de dos qui avaient initia­le­ment obligé Olivia Newton-John à repor­ter la première partie de sa tour­née sont en fait un cancer du sein dont les méta­stases ont atteint le sacrum, indique-t-on sur la page Facebook de la chanteuse. En plus de soins natu­rels pour le bien-être, Olivia subira une courte session de radio­thé­ra­pie et elle est persua­dée qu’elle sera de retour un peu plus tard dans l’an­née, au meilleur de sa forme, pour reprendre ses spec­tacles.»

Olivia Newton-John suivra ses traitements au centre de recherche Olivia Newton-John sur le cancer et le bien-être à Melbourne, qu'elle a fondé à la suite de son premier cancer du sein en 1992.

Les nouvelles dates de concert seront annoncées prochainement sur le site web de la chanteuse.