Requin océanique, île de Cat, mars 2014. Cette espèce de requin est en grand danger. Dans certaines zones où il était fréquent, il a vu sa population chuter de 99%. Ce requin fréquente les mers tropicales et tempérées chaudes. Il se nourrit de poissons, de raies et même de tortues.

Requins-citrons, Tiger Beach, novembre 2014 Les requins-citrons s'appellent ainsi à cause de leur couleur jaune gris. Il s'agit de l'un des requins les plus étudiés au monde. Il est surtout actif la nuit. Dans les mangroves, les récifs et les lagunes, il chasse les poissons, les crabes et les mollusques.

Grand requin blanc, False Bay, juin 2012 Cette espèce de requin est certainement la plus connue et la plus redoutée par l'homme. Présente dans toutes les mers du globe, il est peu craintif et curieux. Il se nourrit de poissons, de requins, de phoques, de dauphins et de cétacés morts.

Grand requin blanc, False Bay, Août 2013

Grand requin blanc, Gadalupe Island, octobre 2009. "Avez-vous déjà vu un grand requin blanc surgir de la lumière? Moi non plus, sauf en imagination. Ce que j'adore dans le processus créatif, c'est que vous avez une vision, un rêve, dans votre tête et qu'ensuite tout le travail consiste à la faire devenir réalité. Ni ce moment, ni cette image n'auraient été possibles sans mon flash de 1200 watts dans son caisson étanche fabriqué sur mesure"

Requins peau-bleue, 60km au sud du Cap, janvier 2014. "Au fil des années, de nombreux acteurs, athlètes ou musiciens célèbres ont demandé à venir plonger avec moi, mais se sont toujours dérobés au dernier moment... Sauf Ben Stiller. Je savais que si je commençais par l'emmener voir des requins blancs, il ne remettrait jamais les pieds dans l'eau. J'ai donc décidé de commencer par le requin plat-nez, une espèce préhistorique assez placide - en tout cas tant qu'il n'y a pas de poissons dans les parages. Nous sommes descendus dans une sorte de jungle sous-marine où 25 à 30 d'entre eux tournaient en cercle: Ben était au paradis. Le deuxième jour avec Ben Stiller, nous nous sommes éloignés de la côte là où la profondeur de l'océan dépasse 900m pour nager avec 130 requins peau-bleue et une demi-douzaine de requins-mako. Nous étions entourés de requins! J'ai tendu un de mes appareils à Ben qui m'a dit: "Écoute Mike, je ne veux pas prendre de photos juste regarder me suffit". En riant je lui ai expliqué que l'appareil était un moyen de défense qui nous servait à repousser les requins lorsqu'ils devenaient trop curieux ou voulaient savoir si nous avions bon goût." Michael Muller