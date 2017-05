9 entreprises locales à connaître pour une déco digne de Pinterest

ADVERTISEMENT

Cet article a été initialement publié sur NERDS.CO.

Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance d’assister au 4e vernissage de Bref sous la thématique de la maison, qui avait lieu directement dans leur boutique du Mile-End. Bref, c’est la boutique déco que tu croiseras sur ton chemin lors d’une promenade sur la rue Bernard et qui attirera ton regard par son joli design intérieur. Ta stupéfaction ne s’arrêtera pas là, puisque ça deviendra encore plus intéressant lorsque tu apprendras que tout ce que tu as sous les yeux provient d’entrepreneurs et de créateurs d’ici.

Lors de cette soirée, nous avons eu la chance de découvrir de magnifiques produits et oeuvres de gens d’ici et d’en apprendre plus en profondeur sur l’idée qui se cache derrière chacune de ces belles trouvailles. Je te présente donc un bref (sans jeu de mot) aperçu de tous ces beaux et bons artisans que j’ai eu la chance de découvrir et de connaître davantage.

Huit Juin

Huit Juin, c’est deux soeurs (Laurence et Marie-Andrée) qui se sont unies pour créer des accessoires de table (linges de table, nappes, accessoires décoratifs) réversibles super design et très colorés, de quoi donner une petite touche d’éclat à ta déco de salle à manger! On aime!

Foutu Tissu

Foutu Tissu, c’est la rencontre entre une ébéniste et rembourreuse, Isabelle Bergeron et la designer textile Emanuelle Dion. Leurs superbes créations visent à réduire la surconsommation et à favoriser le recyclage de biens usagés. Foutu Tissu offre des services de rembourrage écoresponsable pour redonner vie à tes vieux meubles! Je suis tombée en amour avec les motifs et surtout la qualité des tissus utilisés.

Jacques & Anna

Lorsqu’un père et sa fille décident de se lancer en affaires, ça donne de beaux résultats comme les luminaires faits sur mesure de Jacques & Anna. Originaux et minimalistes, ils donneront un look épuré et très moderne à ta déco. Étant assez passe-partout, tu retrouveras cet effet, peu importe la pièce où tu choisiras de les installer!

MoniqueMonique Tricot

Alexandra, l’entrepreneuse et créatrice derrière MoniqueMonique Tricot (Monique étant le nom de ses deux grands-mamans) confectionne de magnifiques cactus faits en laine, à la main. Si vous êtes comme moi et que vous finissez par achever toutes les plantes que vous possédez, quoi de mieux que d’avoir des créations originales qui resteront pour l’éternité? C’est beau et c’est pratique!

Ginius

Coup de coeur pour le gin Ginius, idée originale de Martin, artisan et évidemment, confectionneur de gin! Il vous offre la chance, avec le «DIY-ginkit» de créer votre propre gin à la maison, en suivant les quelques étapes simples qui vous seront données à l’achat de votre boîte Ginius. En effet, vous retrouverez à l’intérieur de cette boîte non seulement les ingrédients essentiels pour faire votre gin, mais aussi les accessoires qui vous permettront de le faire! Une idée de génie, vous me direz? Personnellement, j’aime le gin, mais je n’en raffole pas particulièrement. Toutefois, pour avoir goûté au résultat final, j’ai été extrêmement impressionnée. C’est vraiment à essayer!

Cécile Gariépy

Cette illustratrice est unique en son genre, et on adore ça! D’ailleurs, le 4e vernissage de Bref, a été fait en collaboration avec Cécile. On pouvait retrouver ses illustrations imprimées sur des couettes, tapis, serviettes de bain ou même des horloges. C’est d’ailleurs elle qui est derrière les personnages que l’on peut apercevoir dans les annonces de Plaisirs Gastronomiques. Je vous invite à aller voir ses oeuvres juste ici.

Annie Lord

Pour un beau bouquet afin de rehausser ta décoration et donner un peu de vie dans ta maison, Annie Lord te propose des bouquets uniques qu’elle récolte elle-même dans la nature ou les jardins. Ce sont vraiment des bouquets confectionnés méticuleusement avec amour, 100% faits à partir de la végétation du Québec.

La Fabrik Éco

La Fabrik Éco, c’est deux soeurs qui te proposent des sacs à lunch écoresponsables faits à la main (à Montréal!) et qui sont réutilisables. Fini les sacs Ziploc en plastique qu’on jette aux poubelles après une ou quelques utilisations! Cette entreprise montréalaise crée de mignons sacs colorés et donnera une petite touche originale pour tes lunchs!

Bonus: Sofa To Go

Si tu cherches à ajouter un p’tit oumf à ton décor ou à un événement spécial, tu dois te rendre chez Sofa To Go. Cette entreprise de location de mobilier est toujours au top des tendances de l’heure et plaira autant à l’urbaine qu’à la bohème. Nous nous sommes rendues à leur salle d’exposition, il y a quelques semaines et nous avons été complètement éblouies par leurs créations uniques. On ne savait tout simplement plus où regarder! Les agencements stylés ont été créés en collaboration avec Tenue de soirée, une autre entreprise géniale à découvrir et à retenir pour toutes vos occasions spéciales!