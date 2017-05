ADVERTISEMENT

Marie-Ève Janvier et Claude Bégin. Andréanne A. Malette et François Lambert. Saskia Thuot et Georges Laraque. Jérôme Couture et Frédérique Dufort.

S’agit-il là de nouveaux couples de la colonie artistique? Ne vous alarmez pas trop vite! Marie-Ève Janvier est toujours amoureuse de Jean-François Breau, François Lambert en pince encore pour Valérie Taillefer, Saskia Thuot est toujours (aux dernières nouvelles!) célibataire, et Jérôme Couture et Frédérique Dufort n’ont jamais annoncé bambocher ensemble.

Non, les duos susmentionnés sont plutôt les nouvelles équipes qui iront faire quelques steppettes aux Dieux de la danse, à Radio-Canada, l’automne prochain.

L’émission de variétés reviendra pour une troisième saison dans la formule qu’on connaît, avec Jean-Philippe Wauthier à l’animation et Nico Archambault, Chantal Lamarre et Serge Denoncourt sur le panel de juges. Les couples improvisés démontreront encore une fois tout leur savoir-faire dans un type de danse ou un autre.

Les épisodes de la mouture 2017 des Dieux de la danse seront enregistrés cet été. La liste des tandems participants apparaît plus bas.

Parmi ceux-ci, on dénombre au moins un «vrai» couple d’amoureux (Julie Ringuette et Pascal Morissette), quelques idoles des jeunes (Pierre-Luc Funk et Claudia Bouvette, et Ariane Gauthier (alias Ari Cui Cui) et Daniel Coutu), des associations très surprenantes (Jean-Sébastien Girard et Louise Deschâtelets, Sylvie Drapeau et Martin Larocque, Maxime Landry et Marie-Christine Lavoie), une paire d’athlètes (Roseline Fillion et Hugo Girard) et deux vedettes de la comédie dramatique Trop (Alice Pascual et Mehdi Bousaidan).

Faites vos paris sur d’éventuels gagnants! À suivre en septembre....